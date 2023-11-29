Стефанчук: Верховна Рада відкриє свій офіс у Європейському парламенті

Верховна Рада планує відкрити свій офіс у Європейському парламенті, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми проговорили (з президентом Європарламенту Робертою Мецолою - ІФ-У) дуже важливі питання про взаємне відкриття офісів. Тобто, в Києві планується відкрити офіс Європейського парламенту, а тут, у Європейському парламенті, плануємо відкрити офіс Верховної Ради України", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону у вівторок, інформуючи про свій робочий візит до Брюсселя.

Спікер українського парламенту також розповів про проведену роботу над тим, щоб іще до членства України в ЄС народні депутати "мали можливість... бути спостерігачами на засіданнях Європейського парламенту для того, щоб ми імплементували своє бачення, свої процедури до тих, що існують у Європейському парламенті".

Стефанчук також висловився за необхідність уніфікувати діяльність апаратів Верховної Ради та Європарламенту.

"Саме тому ми зараз вивчаємо діяльність апарату Європейського парламенту, щоб ці норми, процедури перевести на діяльність апарату Верховної Ради", - зазначив Стефанчук.

За словами голови Верховної Ради, для українського парламенту дуже важливо відповідати критеріям демократизації, парламентаризму, оскільки Україна інтегрується в Європу, і "ми хочемо мати повну сумісність".

Нагадаємо, Європейський парламент має намір відкрити офіс у Києві на прохання президента України Володимира Зеленського.

Стефанчук 27-30 листопада перебуває з робочим візитом у Брюсселі.