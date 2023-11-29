Фінляндія на 2 тижні закриває всі пункти перетину на кордоні з росією

Фінляндія до 13 грудня закриває всі пункти перетину на кордоні з росією для осіб, які шукають притулок.
Мета уряду полягає в тому, щоб якомога швидше взяти під контроль гібридну діяльність рф, яка впливає на Фінляндію, заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, передає Yle.
"Уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з російської федерацією. Східний кордон буде закрито. Йдеться про організовану діяльність", - сказав він.
Глава МВС Фінляндії Марі Рантанен уточнила, що на прикордонних переходах не можна буде подати заяву про надання притулку, однак це дозволено зробити в портах і аеропортах.
"Рішення про закриття східного кордону набуде чинності в четвер о 00:00 і діятиме до 13 грудня", - уточнив Орпо.
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