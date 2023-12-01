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Представник України: Ми не можемо будувати майбутнє ОБСЄ з країною, яка викрадає майбутнє наших дітей

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Очільник України в ОБСЄ Євгеній Цимбалюк закликав напрацювати спільне бачення того, яким чином боротися із загрозами з боку росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є.

"Зараз, коли москва вважає, що демократію можна перемогти на полі бою, ми маємо показати, що світ ніколи не втомиться захищати свободу", – сказав він.

За його словами, світу необхідна вакцина після спроб рф використовувати продовольство як геноцид, як і під час Голодомору 1930-х років, що також є нагадуванням про багато спроб росії знищити ідентичність України.

"Масові бомбардування, знищення інфраструктури, вибух Каховської ГЕС, депортація та асиміляція дітей, заміновані поля, дегуманізація українців. Це свідчення геноцидних намірів рф сьогодні", – наголосив Цимбалюк.

Він зазначив, що останні два роки довели, що ОБСЄ краще працює, якщо ігнорує російський шантаж та розмовляє з рф з єдиною позицією – силою, яка заснована на моральному праві. Інакше, вказав посол України, рф вимагатиме нових поступок.

"Абсолютно ясно – ми не можемо будувати майбутнє ОБСЄ з країною, яка викрадає майбутнє наших дітей. Ми як ніхто інший потребуємо миру, але не за будь-яку ціну. російські війська повинні піти, необхідно відновити територіальну цілісність України", – заявив Цимбалюк.

Представник України також заявив, що на 10-й рік окупації Криму росією у 2024 році ОБСЄ більше, ніж будь-коли потребує сильного керівництва, захисту своїх принципів, подальшої ізоляції зловмисних устремлінь рф у цій організації та боротьби з російською агресією за всіма трьома вимірами.

"Поки акцент робиться на руйнуванні нашої демократії, шляхом втручання у вибори, кібератаками, маніпуляції громадською думкою, міграції та дезінформації, інституції ОБСЄ мають мандат, щоб напрацювати спільне бачення того, яким чином боротися із цими загрозами, зокрема та з російською загалом.

Цимбалюк, ОБСЄ
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