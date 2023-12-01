Гуляш: Угорщина не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш повідомив, що його країна не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, а також надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Про це повідомляє Magyar Hirlap.
За словами чиновника, уряд Угорщини вважає обидва заходи «невиправданими». Що стосується бюджету, він сказав, що Євросоюз нібито хоче внести зміни до нього, при цьому не виконуючи поточний кошторис. Гуляш також поскаржився, що ЄС «незаконно утримує» кошти для Угорщини.
Глава канцелярії Віктора Орбана, крім того, заявив, що Україна «не підходить» для вступу до ЄС.
«Комісія не публікувала висновків експертів, і неможливо знати, що означатиме їхнє приєднання для сільського господарства, промисловості та багатьох інших галузей. З усіх цих причин угорський уряд не підтримує вжиття двох заходів, тобто ні зміни бюджету, ні приєднання України», – резюмував він.
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