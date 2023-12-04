ДПСУ: Для проїзду порожніх вантажівок з України до Польщі відкриють один пункт пропуску

Для проїзду порожніх вантажівок з України до Польщі відкриють пункт пропуску "Угринів-Долгобичув". Про це у своєму Facebook-акаунті повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у неділю, 3 грудня.

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" відкриють з 01:00 4 грудня 2023 року. З України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн), зазначають в ДПСУ.

"Відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону", - сказано у повідомленні.