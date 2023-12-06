Політолог: Флот рф програв битву за Чорне море дронам СБУ

Ситуація на Чорному морі за останні пів року змінилась на користь України завдяки морським дронам СБУ. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи заяву американського професора Тімоті Снайдера.
"На початку війни росіяни часто говорили про нову геополітичну реальність. Тепер з новою "морською" геополітичною реальністю стикнулись вже у Кремлі. Чорноморський флот рф програв битву за море дронам СБУ і більше повністю не контролює жодної його частини, жоден корабель рф не знаходиться в безпеці", – акцентує експерт.
На думку екснардепа, такі зміни відбулись завдяки морським дронам від СБУ, які називають "морськими малюками".
"Sea Baby – це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. На рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту рф: у жовтні 2022 року атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "адмірал макаров". А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "самум" та "павєл державін", танкер "sig", десантний корабель "оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "ніколай муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "владімір козицький", – нагадує політолог.
Черненко перераховує зміни, до яких призвела поява морських дронів СБУ.
"Ми припинили вести переговори про "зерновий коридор", а самостійно забезпечуємо вивіз зерна зі своїх портів. І я впевнений, що тільки завдяки технічній перевазі над ворогом, ми можемо отримати перевагу у війні. Нагадаю, морські дрони – повністю українська розробка. І досвід успішного військового менеджементу, який продемонструвала СБУ Малюка, нам треба мультиплікувати", - резюмує експерт.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023