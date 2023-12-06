Політолог: Флот рф програв битву за Чорне море дронам СБУ

Ситуація на Чорному морі за останні пів року змінилась на користь України завдяки морським дронам СБУ. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи заяву американського професора Тімоті Снайдера.

"На початку війни росіяни часто говорили про нову геополітичну реальність. Тепер з новою "морською" геополітичною реальністю стикнулись вже у Кремлі. Чорноморський флот рф програв битву за море дронам СБУ і більше повністю не контролює жодної його частини, жоден корабель рф не знаходиться в безпеці", – акцентує експерт.

На думку екснардепа, такі зміни відбулись завдяки морським дронам від СБУ, які називають "морськими малюками".

"Sea Baby – це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. На рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту рф: у жовтні 2022 року атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "адмірал макаров". А цього року дрони Служби безпеки вразили ракетоносії "самум" та "павєл державін", танкер "sig", десантний корабель "оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "ніколай муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "владімір козицький", – нагадує політолог.

Черненко перераховує зміни, до яких призвела поява морських дронів СБУ.

"Ми припинили вести переговори про "зерновий коридор", а самостійно забезпечуємо вивіз зерна зі своїх портів. І я впевнений, що тільки завдяки технічній перевазі над ворогом, ми можемо отримати перевагу у війні. Нагадаю, морські дрони – повністю українська розробка. І досвід успішного військового менеджементу, який продемонструвала СБУ Малюка, нам треба мультиплікувати", - резюмує експерт.