Веніславський розповів про новий спосіб вручення повісток

У Верховній Раді готується законопроєкт про внесення змін до процесу мобілізації та військового обліку.

Як пише Слово і діло, про це повідомив представник президента у парламенті, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у документ планують вписати пункт про вручення повісток не лише особисто під розписку, а й електронною поштою та рекомендованим листом.

«Тобто повідомлення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист із повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка», – заявив Веніславський.

Він додав, що в країні вже «фактично діє» електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який міститиме всі необхідні ідентифікаційні дані та електронні пошти громадян.

«Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон», – стверджує нардеп.

Депутати також мають намір розширити категорію тих, хто може вручати повістки військовозобов'язаним.

«Ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, а й через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації... Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів», – сказав представник президента.

При цьому він уточнив, що дискусії щодо цього законопроєкту «ще продовжуються», а підсумковий варіант може бути зареєстрований до кінця тижня.