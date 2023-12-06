Веніславський розповів про новий спосіб вручення повісток

У Верховній Раді готується законопроєкт про внесення змін до процесу мобілізації та військового обліку.
Як пише Слово і діло, про це повідомив представник президента у парламенті, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, у документ планують вписати пункт про вручення повісток не лише особисто під розписку, а й електронною поштою та рекомендованим листом.
«Тобто повідомлення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист із повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка», – заявив Веніславський.
Він додав, що в країні вже «фактично діє» електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який міститиме всі необхідні ідентифікаційні дані та електронні пошти громадян.
«Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон», – стверджує нардеп.
Депутати також мають намір розширити категорію тих, хто може вручати повістки військовозобов'язаним.
«Ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, а й через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації... Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів», – сказав представник президента.
При цьому він уточнив, що дискусії щодо цього законопроєкту «ще продовжуються», а підсумковий варіант може бути зареєстрований до кінця тижня.
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