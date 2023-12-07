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Стефанчук гарантує американцям контроль за витрачанням коштів

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук гарантує США контроль за витрачанням коштів, переданих українській армії.

"Ми готові звітувати за кожен цент, який вкладено в українську армію... Я, спікер українського парламенту, гарантую від українського парламенту, що ця транспарентність буде на найвищому рівні", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в середу.

Він нагадав, що у Верховній Раді створено тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

"У нас є ціла низка... нового програмного забезпечення, яке дає можливість усім зацікавленим особам на рівні Конгресу і на рівні адміністрації контролювати витрату тих коштів, які передаються Україні на військову допомогу, на гуманітарну, на фінансову. Тобто ми зацікавлені, щоб ця транспарентність була", - наголосив Стефанчук.

Стефанчук
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