Лубінець: росія утримує в полоні майже 30 тисяч цивільних українців

Країна-агресорка росія утримує в полоні майже 30 тисяч цивільних українців. Окупанти забороняють їм підтримувати будь-який зв’язок із рідними, тож про їхній стан та місцеперебування нічого невідомо.

Як пише видання "Лівий берег", відповідну заяву зробив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Під час виступу на міжнародній конференції з прав людини "Свобода чи страх" Лубінець розповів, що після повернення з російського полону українці перебувають у важкому стані.

За час перебування в неволі українці втрачають десятки кілограмів ваги. За розповідями звільнених бранців, росіяни годують українців чимось, що схоже на підфарбовану воду.

За словами Лубінця, був один випадок, коли за п’ять місяців полону українець втратив 77 кілограмів ваги.

Він додав, що повернувшись із полону, люди почуваються в критичному стані й потребують реабілітації. Як правило, вона займає тривалий час.