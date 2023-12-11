Daily Mail: Повернення Джонсона – єдиний спосіб врятувати Консервативну партію від поразки на виборах

Борис Джонсон може повернутися на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, оскільки в парламенті вважають, що його повернення – єдиний спосіб врятувати Консервативну партію від поразки на виборах.

Про це пише британське видання Daily Mail.

За інформацією видання, крісло під Ріші Сунаком похитнулося через його план з виселення мігрантів у Руанду. Два міністри – внутрішніх справ і з питань міграції – пішли зі своїх посад після спроб врятувати цей план. У вівторок на Сунака чекає вирішальне голосування щодо його плану “Руанда”.

До речі, Верховний суд Британії заборонив висилання емігрантів до Руанди, бо вважає країну небезпечною. А Ріші Сунак дотримується протилежної думки. Тому й надалі просуває план повернення мігрантів. Ідея висилки мігрантів спричинила суперечки між урядовцями.

Конкурс на посаду прем’єра розпочнеться, якщо голові процедурного Комітету 1922 року Консервативної партії серу Грему Бреді буде надіслано щонайменше 53 листи з висловленням недовіри Ріші Сунаку.

Ще одна пропозиція полягає в тому, що союзник Джонсона, колишній міністр внутрішніх справ Пріті Патель, може бути призначена тимчасовим прем’єр-міністром, а Борису Джонсону буде забезпечено місце в парламенті, а потім він знову повернеться на Даунінг-стріт, 10 – у резиденцію прем’єра.

Дивно, але серед прихильників Джонсона в парламенті є депутати, які допомогли змістити його торік після розслідування щодо так званої карантинної вечірки під час ковіду. Дивно, але рейтинги Бориса Джонсона після того розслідування і подальших вибачень зросли.

Джонсон наразі не є членами парламенту, але його прихильники вважають, що якщо хтось піде перед виборами, щоб звільнити місце для Джонсона, то керівництво Консервативної партії не зможе перешкоджати появі Бориса.

Однак один із колишніх міністрів кабінету попередив, що заміна Ріші Сунака на будь-кого іншого, скоріше погіршить ситуацію, аніж поліпшить.