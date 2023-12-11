Прикордонники продовжують затримувати ухилянтів з підробленими документами

Упродовж тижня прикордонники Мукачівського загону завадили чотирьом особам перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Один з чоловіків на перевірку документів надав довідку для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Інший – нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення інваліда ІІ групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії.

Третій чоловік намагався виїхати за «липовими» тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою про проходження військово-лікарської комісії.

А останній – за підробленою довідкою про непридатність до військової служби.

Усі документи були підробленими. Правопорушників передали співробітникам Нацполіції.