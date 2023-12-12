Подати заяву про компенсацію за програмою єВідновлення можна через нотаріуса, ЦНАП або "Дію"

З 11 грудня подати заяву про компенсацію за пошкоджене житло можна через нотаріуса або будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) на підконтрольній території України, а також – онлайн на порталі "Дія". Раніше послугу можна було отримати лише через застосунок на смартфонах.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Щоб скористатися послугою на порталі "Дія", потрібно авторизуйтеся на порталі та у розділі "Земля, будівництво, нерухомість" обрати "Послуги", натиснути на "Компенсація за пошкоджене майно". Потім слід заповнити всі дані та підписатися файловим ключем. Якщо в заяві є співвласники, то вони також мають підписати заяву.

Щоб подати заяву через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса право власності на житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Щоб подати заяву через ЦНАП, українцям необхідно:

Звернутися до ЦНАПу маючи при собі ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту;

У разі наявності пільг – надати документ, що підтверджує пільгову категорію;

Якщо заяву подає уповноважена особа – в неї має бути довіреність.

Програма "єВідновлення" передбачає виплату компенсацій за житло, пошкоджене чи зруйнуване внаслідок російської агресії проти України.

Перший етап програми стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло.

А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

З 27 листопада можливості послуги "єВідновлення" доступні для співвласників зруйнованого житла, тоді як раніше компенсацію могли отримати лише одноосібні власники.