Норвегія та Велика Британія створили коаліцію, аби допомогти Україні на морі

Норвегія та Велика Британія об’єднали зусилля та створили коаліцію, аби допомогти Україні модернізувати систему військово-морської оборони та забезпечити захист моря та узбережжя. Про те як функціонувати ця коаліція міністра оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розказав журналістам, передає УНН.
«Ми маємо допомогти Україні в роботі з відкриття торгових шляхів і вільного пересування в Чорному морі. … Ми маємо на меті зміцнення оборони України на морі та підвищення здатності України діяти вздовж власного узбережжя», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
За словами міністра оборони Норвегії, їхня країна вже навчила українських військових діяти на менших катерах. На цей досвід та співпрацю можна буде опиратися, коли будуть конкретизовані плани дій коаліції.
Співпрацювати у форматі коаліції країни попередньо планують до 2035 року. До ініціативи Норвегії та Великої Британії доєднається низка інших країн, втім, поки інформації про інших учасників коаліції немає.
Чорне море залишається гарячою точкою війни, від початку вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року. Через регулярні обстріли, а також той факт, що росія заблокувала українські чорноморські порти, Україні важко експортувати велику кількість своєї сільськогосподарської продукції.
«Є гострі потреби зараз і тут, але ми повинні думати про те, як вони зможуть захищатися в майбутньому і розвивати оборону в стилі західних стандартів», - йдеться у пресрелізі норвезького уряду, щодо майбутньої коаліції.
Бйорн Арільд Грам разом із британським міністром оборони Грантом Шаппсом офіційно презентують співпрацю щодо допомоги Україні у питаннях захисту моря й узбережжя.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023