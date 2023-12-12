Норвегія та Велика Британія створили коаліцію, аби допомогти Україні на морі

Норвегія та Велика Британія об’єднали зусилля та створили коаліцію, аби допомогти Україні модернізувати систему військово-морської оборони та забезпечити захист моря та узбережжя. Про те як функціонувати ця коаліція міністра оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розказав журналістам, передає УНН.

«Ми маємо допомогти Україні в роботі з відкриття торгових шляхів і вільного пересування в Чорному морі. … Ми маємо на меті зміцнення оборони України на морі та підвищення здатності України діяти вздовж власного узбережжя», – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

За словами міністра оборони Норвегії, їхня країна вже навчила українських військових діяти на менших катерах. На цей досвід та співпрацю можна буде опиратися, коли будуть конкретизовані плани дій коаліції.

Співпрацювати у форматі коаліції країни попередньо планують до 2035 року. До ініціативи Норвегії та Великої Британії доєднається низка інших країн, втім, поки інформації про інших учасників коаліції немає.

Чорне море залишається гарячою точкою війни, від початку вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року. Через регулярні обстріли, а також той факт, що росія заблокувала українські чорноморські порти, Україні важко експортувати велику кількість своєї сільськогосподарської продукції.

«Є гострі потреби зараз і тут, але ми повинні думати про те, як вони зможуть захищатися в майбутньому і розвивати оборону в стилі західних стандартів», - йдеться у пресрелізі норвезького уряду, щодо майбутньої коаліції.

Бйорн Арільд Грам разом із британським міністром оборони Грантом Шаппсом офіційно презентують співпрацю щодо допомоги Україні у питаннях захисту моря й узбережжя.