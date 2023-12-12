Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Словаччина заблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною

98

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною через пункт пропуску Вишнє Нємецке – Ужгород.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, якій передали цю інформацію о 16:10 словацькі прикордонники.

За даними Держприкордонслужби, перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. Проте не блокується рух транспортних засобів на виїзд зі Словаччини.

Зараз в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1 263 вантажівки перед пунктом пропуску Ужгород, суміжним словацькому Вишнє Нємецке, повідомили в ДПСУ. Водночас пропуск легковиків та автобусів здійснюється в штатному режимі.

ДПСУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 12 декабря 2023
Понедельник, 11 декабря 2023
Воскресенье, 10 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023