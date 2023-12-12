Словаччина заблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною через пункт пропуску Вишнє Нємецке – Ужгород.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, якій передали цю інформацію о 16:10 словацькі прикордонники.

За даними Держприкордонслужби, перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. Проте не блокується рух транспортних засобів на виїзд зі Словаччини.

Зараз в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1 263 вантажівки перед пунктом пропуску Ужгород, суміжним словацькому Вишнє Нємецке, повідомили в ДПСУ. Водночас пропуск легковиків та автобусів здійснюється в штатному режимі.