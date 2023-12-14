До кінця року Україна отримає 500 тисяч боєприпасів від ЄС

ЄС до кінця року відправить Україні 500 тисяч боєприпасів, а в 2024 році буде поставлено обіцяний Євросоюзом один мільйон снарядів. Про це заявив журналістам високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності.
"Ми плануємо поставити до кінця цього року, я думаю, 500 тис. із мільйона. Я вважаю, що наступного року ми досягнемо мільйона. Але вірно, ми трохи затримуємося", - зазначив чиновник.
За його словами, в постачанні обіцяного 1 млн буде "невелика затримка".
Також чиновник заявив, що ЄС працює з іншими партнерами, про що не завжди публічно відомо, "над отриманням деяких снарядів з інших країн, у яких вони є".
Нагадаємо, ЗМІ писали, що Південна Корея поставила Україні більше снарядів, ніж вся Європа
Також повідомлялося, що міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен 12 грудня ухвалив рішення про збільшення потужностей з місцевого виробництва боєприпасів, щоб уможливити довгострокову підтримку України.
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