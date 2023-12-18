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На кордоні Фінляндії з рф не було жодного нового шукача притулку, - ЗМІ

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Протягом неділі на східний кордон Фінляндії, який повторно закрили, не прибуло жодного нового шукача притулку з території рф.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це повідомили у Прикордонній службі.

Регіональне управління у Північній Карелії поінформувало, що на КПП "Ніірала" з моменту його закриття у п’ятницю ввечері не прибуло жодного шукача притулку.

Прикордонники відстежують ситуацію на усій прилеглій території.

Водночас у суботу біля КПП Ваалімаа одна людина перелізла паркан і потрапила на територію Фінляндії. Після того паркан зміцнили та посилили спостереження.

Відтоді нових людей там не з’являлося.

На момент закриття кордону до КПП у Ваалімаа прямувала група зі 100-200 осіб, але після того розвернулася. Близько двох десятків осіб залишилися на ніч з російського боку і грілися біля вогнища, але протягом суботи роз'їхалися. Останні протримались майже до вечора.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з росією був повністю закритий для руху людей через те, що рф почала сприяти прибуттю на кордон шукачів притулку. Після рішення відкрити два КПП на кордоні одразу ж з'явилися нові мігранти, тому уряд ухвалив рішення знову закрити кордон до середини січня.

Фінляндія
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