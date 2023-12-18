Українці розмістили на рахунках у банках рекордні 1 030,327 млрд гривень

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у листопаді зріс на 2,6% до рекордних 1 030,327 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку поточного року обсяг вкладів населення в банках зріс на 11,2% із 926,488 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у листопаді зросли на 3,1% до 682,533 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 1,5% до 347,794 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у листопаді зросли на 2,1% до 1 156,024 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у листопаді для юросіб знизилася на 0,3 в.п. до 10,3%, для фізосіб – збереглася на 11,9%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,6%, для населення – 1%.