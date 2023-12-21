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Кірбі вважає, що США узгодять допомогу Україні на початку січня

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Адміністрація США розраховує на погодження військової допомоги Україні Конгресом на початку січня, заявив журналістам представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ми хотіли б якнайшвидше отримати це фінансування. Імовірно, що це станеться, найімовірніше, на початку січня. Чим швидше, тим краще", - зазначив Кірбі під час брифінгу.

Раніше цього тижня повідомлялося, що сенатори США від обох партій дійшли висновку, що питання про виділення коштів для подальшої допомоги Україні доведеться вирішувати вже в січні - після перерви на різдвяні та новорічні свята. Планується, що сенат США відновить роботу 8 січня.

У палаті представників США раніше в грудні також заявили, що йдуть на різдвяну перерву і полишають спроби цьогоріч вирішити питання про виділення коштів для Києва. Республіканці, які контролюють більшість у палаті, пообіцяли повернутися до цієї теми у 2024 році.

Кірбі
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