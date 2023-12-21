Зеленська провела підсумкову онлайн-зустріч з учасниками Саміту перших леді та джентльменів

Дружина Президента України Олена Зеленська провела підсумкову у 2023 році онлайн-зустріч з учасниками Саміту перших леді та джентльменів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

До підбиття підсумків року долучилися: чоловік Прем’єр-міністерки Королівства Данія Бо Тенгберг, перша леді Естонії Сір’є Каріс, перша леді Ісландії Еліза Рейд, дружина голови уряду Іспанії Марія Бегонья Гомес Фернандес, перша леді Сербії Тамара Вучич, партнер Президентки Словаччини Юрай Різман, чоловік Президентки Словенії Алеш Мусар, перша леді Чехії Єва Павлова та дружина Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн.

Щорічний Саміт перших леді та джентльменів започаткований у 2021 році Оленою Зеленською з метою об’єднання подружжів лідерів держав для створення міжнародної платформи з обміну досвідом та реалізації спільних проєктів заради добробуту людей у світі.

Тема першого Саміту, який відбувся у 2021 році, – «М’яка сила в новій реальності». Його метою було посилення впливу перших леді та джентльменів у подоланні глобальних гуманітарних викликів.

Другий Саміт (2022) на тему: «Україна і світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом» був присвячений впливу російської агресії проти України та наголошував на людському аспекті. На полях Саміту вдалося зібрати $6,4 млн на придбання 92 машин швидкої допомоги для України.

На третьому саміті «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього» (2023) порушувалися теми психологічної стійкості перед викликами та катаклізмами в Україні та світі. До заходу особисто чи за допомогою відеозв’язку приєдналися 29 учасниць та учасників. На його полях відбулася презентація міжнародного соціологічного дослідження про ментальне здоров’я та ставлення до нього в різних країнах світу. Опитування проводилося в 11 країнах: Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині, Польщі, США, Туреччині, Україні, Хорватії, Японії. Дослідження на замовлення Саміту провела британська компанія Alligators Digital. Експертну підтримку забезпечили Координаційний центр із психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України, Brand Ukraine та ГО «Безбар'єрність».

Респонденти в цих країнах повідомили, зокрема, що відчувають, як війна впливає на їхнє ментальне здоров’я.

Також у межах третього Саміту перших леді та джентльменів було укладено 25 меморандумів про медичне партнерство. Побратимами українських лікарень стали медзаклади Франції, Литви, Латвії, Молдови та Північної Македонії, а також провідні лікарні Польщі, Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Швеції, Іспанії, Канади, Ізраїлю та Нідерландів.

З українського боку партнерами виступили медзаклади з Київської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Тернопільської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Під час підсумкової зустрічі Олена Зеленська привітала перших джентльменів Словаччини, Словенії та Данії, які цього року долучилися до спільноти, подякувала присутнім за співпрацю та підтримку України в умовах повномасштабної російської агресії.

Перші леді та джентльмени поділилися результатами своєї роботи за 2023 рік і планами на наступний.

Так, чоловік Прем’єр-міністерки Королівства Данія Бо Тенгберг працює над створенням документального серіалу про вплив війни на Миколаїв і його жителів, а також про відбудову міста.

Перша леді Естонії Сір’є Каріс поділилася результатами співпраці Естонії з Житомирською областю та розповіла про взаємодію з Фундацією Олени Зеленської.

Перша леді Ісландії Еліза Рейд розповіла про результати Всесвітнього форуму жіночого лідерства. А дружина голови уряду Іспанії Марія Бегонья Гомес Фернандес наголосила на активній роботі посольств України та Іспанії щодо покращення інтеграції українських дітей в іспанське суспільство та розповіла про співпрацю Міністерства охорони здоров’я та Міністерства оборони для навчання українських лікарів у сферах ампутацій та реабілітації.

Перша леді Сербії Тамара Вучич поділилася результатами своєї активної роботи щодо популяризації та збереження культурної спадщини й запросила колег узяти участь у відповідному фестивалі.

Партнер Президентки Словаччини Юрай Різман розповів, що участь у третьому Саміті допомогла йому розпочати проєкти щодо важливості ментального здоров’я у Словаччині, а також наголосив, що активно просуває в суспільстві тему співпраці з Україною.

Чоловік Президентки Словенії Алеш Мусар поінформував, що завершився перший етап навчання українських тренерів у Молдові наданню психосоціальної допомоги дітям, і подякував за допомогу українських рятувальників у ліквідації наслідків повені в Речиця-об-Савині.

Дружина Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн привітала Україну з новим етапом на шляху до вступу в ЄС і наголосила на необхідності продовження надання допомоги та підтримки нашій державі.

Олена Зеленська презентувала оновлене бачення розвитку Саміту перших леді та джентльменів як глобальної платформи.

«Відколи почалося вторгнення в Україну, учасники Саміту працюють, щоб допомагати і Україні, і світові боротися з російською агресією та її глобальними наслідками. Нині ж бачу, що платформа саміту, яка діє постійно, готова відповідати на гуманітарні виклики сьогодення. Можна сказати, що це наша оновлена місія. А, як ми вже з’ясували, виклики перед усіма людьми світу дуже схожі. Невипадково, досліджуючи цього року ментальне здоров’я, ми досліджували, зокрема, «формулу стійкості», яка допомагає триматися Україні та якої можна навчитися. І, думаю, наш Саміт уже знайшов її – у взаємодії, спільних цінностях і допомозі тим, кому вона потрібна», – сказала дружина Президента.