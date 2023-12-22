МЗС КНР: Внесення Україною китайської компанії до списку спонсорів війни є помилкою

Китай вважає помилкою рішення України, згідно з яким державну будівельну компанію China Railway Construction Corporation (CRCC) визнали міжнародним спонсором війни. Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

За його словами, Пекін рішуче виступає проти додавання фірми до відповідного списку.

"Ми просимо Україну негайно виправити свою помилку та усунути негативний ефект", – висловився дипломат.

Речник МЗС додав, що стосовно українського питання "Китай завжди стоїть на боці миру та справедливості".

Нагадаємо, українське Нацагентство з питань запобігання корупції повідомило про внесення China Railway Construction Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни 20 грудня.