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На Південному напрямку українські захисники знищили три російські Су-34

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Українські захисники 22 грудня знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

"Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "Шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните сYки". Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні опівдні на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34! Вечного полета "братья"!", - написав він.

Олещук, Су-34
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