Гуменюк: Наразі є певне затишшя у використанні агресором керованих авіабомб

Збиття одразу трьох російських літаків Су-34 суттєво вплинуло на тактику ворога на Херсонському напрямку. Наразі є певне затишшя у використанні агресором керованих авіабомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Суттєво відбилося [збиття трьох літаків на подальшій активності армії РФ у повітрі]. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб", - сказала Гуменюк.
При цьому вона зауважила, що до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску. Втім, окупанти використовували "найменше погодне віконце" для того, аби надолужити втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.
"Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо", - розповіла Гуменюк.
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