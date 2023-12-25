Третьякова: У 2023 році Рада ухвалила 18 законів у соціальній сфері

У 2023 році Верховна Рада ухвалила 18 законів у соціальній сфері, значна частина з них стосується захисту прав та розширення можливостей захисників.

Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, передає Укрінформ із посиланням на ВР.

«18 ухвалених парламентом упродовж 2023 року законів, які стосуються соціальної сфери, сприяють посиленню прав військовослужбовців та ветеранів війни, вагітних жінок і працівників об’єктів критичної інфраструктури, українських трудових мігрантів та борців за незалежність України», - йдеться в повідомленні.

За словами Третьякової, серед законодавчих ініціатив, зокрема, можливість надання статусу учасника бойових дій громадянам, які виступили на захист держави в перший місяць широкомасштабної війни Росії проти України.

Також спрощено процедуру надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України.

Крім того, звільнено від оподаткування транспортні засоби, які зараховані до гуманітарної допомоги й надходять для забезпечення оборони України, дозволено використання таких авто військовослужбовцями.

Голова комітету зазначила, що на особливу увагу заслуговують ініціативи про надання військовослужбовцям права робити особисте розпорядження (заповіт) щодо виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі, щодо захисту прав українців - трудових мігрантів у процесі працевлаштування за кордоном, щодо встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною борцям за незалежність України у ХХ столітті тощо.