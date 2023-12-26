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Костенко: Ніхто не збирається змушувати жінок мобілізовуватися

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Жінки можуть вступити на військову службу за власним бажанням. Ніхто не збирається змушувати їх мобілізовуватися.

На цьому полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") наголосив в інтерв‘ю Укрінформу.

"Міноборони нам пропонувало закріпити обовʼязкову постановку (жінок – ред.) на військовий облік. Це не значить, що жінки мають мобілізовуватися. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що на облік мають ставати тільки жінки з медичною освітою, всі інші – за власним бажанням. Все, питання закрите. Якщо жінка хоче, вона йде у військкомат і мобілізовується. Їй ніхто не забороняє служити. У нас зараз багато жінок служать, виконують обов'язок перед державою, але за власним бажанням. Змушувати їх ніхто не збирається", – зазначив Костенко.

Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський нещодавно сказав, що не підпише законодавчий акт, який передбачатиме мобілізацію жінок. Також, за його словами, 90% членів Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки проти повернення до цього питання. "Ми це вже проходили два роки тому. Пам’ятаєте, яка була реакція? Навіщо знову це робити? Я думаю, що це питання зніметься під час напрацювання комплексного плану проведення мобілізації в Україні, і більше ми до нього повертатися не будемо", – додав секретар оборонного парламентського комітету.

Костенко, мобілізація
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