Костенко: Ніхто не збирається змушувати жінок мобілізовуватися

Жінки можуть вступити на військову службу за власним бажанням. Ніхто не збирається змушувати їх мобілізовуватися.
На цьому полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") наголосив в інтерв‘ю Укрінформу.
"Міноборони нам пропонувало закріпити обовʼязкову постановку (жінок – ред.) на військовий облік. Це не значить, що жінки мають мобілізовуватися. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що на облік мають ставати тільки жінки з медичною освітою, всі інші – за власним бажанням. Все, питання закрите. Якщо жінка хоче, вона йде у військкомат і мобілізовується. Їй ніхто не забороняє служити. У нас зараз багато жінок служать, виконують обов'язок перед державою, але за власним бажанням. Змушувати їх ніхто не збирається", – зазначив Костенко.
Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський нещодавно сказав, що не підпише законодавчий акт, який передбачатиме мобілізацію жінок. Також, за його словами, 90% членів Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки проти повернення до цього питання. "Ми це вже проходили два роки тому. Пам’ятаєте, яка була реакція? Навіщо знову це робити? Я думаю, що це питання зніметься під час напрацювання комплексного плану проведення мобілізації в Україні, і більше ми до нього повертатися не будемо", – додав секретар оборонного парламентського комітету.
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