мо росії підтвердило, що ЗСУ вразили великий десантний корабель «Новочеркаськ»

міністерство оборони росії підтвердило, що в ніч на 26 грудня Збройні сили України ракетами, випущеними з літаків Су-24, вразили великий десантний корабель «Новочеркаськ» в окупованій Феодосії (Крим). Про це передає пропагандистське «риа новости».

У рф заявили, що великий десантний корабель «Новочеркаськ» зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі «під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет».

Більше того, росіяни вигадали, що під час «протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет».

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.