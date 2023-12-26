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МЗС Чехії: Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з росією буквально на кордонах Євросоюзу

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що головний виклик для Праги полягає в тому, щоб тримати росію якомога далі від чеських кордонів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю ČTK.

"Ми повинні пам'ятати, що в Україні ми стримуємо імперську експансію росії, яка також гострить зуби на центральноєвропейський регіон, на країни Балтії", – сказав Ліпавський.

За його словами, допомога Україні – військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна – також на користь і європейській безпеці.

"Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з росією трохи ближче – буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити", – наголосив Ліпавський.

Глава МЗС вказав, що втома від війни, про яку часто говорять, проявляється по-різному, тому він вважає важливим пояснювати громадськості необхідність підтримки України.

"Однак, якщо це правда, що ми втомилися від власної безпеки, то ми втрачаємо нашу свободу й суверенітет", – сказав міністр.

"Я регулярно кажу всім в Європі, що наш головний виклик – тримати рф якомога далі від наших кордонів. Саме на це має бути спрямована наша політика. Дебати проходять непросто, але ми бачимо, що врешті-решт європейські країни здатні дійти згоди", – зауважив Ліпавський.

Міністр також заявив, що Україна та Молдова демонструють високу мотивацію та зусилля, щоб наблизитися до ЄС, і Прага повинна допомогти їм у цьому.

"Наша допомога не мотивована чистим альтруїзмом і тим, що це добре. У наших власних інтересах допомогти цим країнам наблизитися до нас якомога ближче, тому що імперіалістична політика Москви знову скрегоче на них зубами", – додав Липавський.

Чехія, Ліпавський
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