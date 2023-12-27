Мінфін: У 2023 році на оборону з держбюджету виділили 1,56 трлн грн

За 11 місяців 2023 року на оборону з держбюджету виділили 1,56 трлн грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Зазначається, що з січня по листопад видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1559,4 млрд гривень або 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У листопаді, зокрема, видатки на оборону склали 168,2 млрд грн.
Гроші були спрямовані на забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських; придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування; медичне забезпечення; інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
У Мінфіні нагадали, що видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.
Нагадаємо, на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 грудня Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 7,5 млрд гривень.
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