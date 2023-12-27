Financial Times: ЄС готує фінансову допомогу Україні в обхід заперечення Угорщини

ЄС готує запасний план допомоги Україні на суму до €20 млрд, використовуючи боргову структуру, що дозволяє обійти заперечення угорського президента Віктора Орбана щодо фінансування Києва.
Про це пише Financial Times.
Після того, як лідери ЄС не змогли узгодити запропонований чотирирічний пакет допомоги Україні на суму €50 млрд на початку цього місяця, чиновники почали шукати альтернативи.
Одна з моделей, що фінансується за рахунок боргу, набула популярності як найбільш практичний спосіб надання підтримки, якщо Орбан відмовиться зняти своє вето на запланованому саміті 1 лютого.
«Ця схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити до €20 млрд на ринках капіталу для Києва наступного року, кажуть люди, поінформовані про переговори. Точні умови все ще обговорюються, і остаточна сума буде встановлена відповідно до потреб України, додали вони», – пише видання.
Механізм схожий на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала країнам ЄС до €100 млрд дешевого фінансування для короткострокових схем підтримки робочих місць під час пандемії Covid.
Зазначено, що цей варіант не вимагатиме гарантій від усіх 27 країн-членів ЄС, якщо основними учасниками будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини, оскільки не вимагало б одностайної підтримки.
Водночас деякі країни, включаючи Німеччину та Нідерланди, потребуватимуть схвалення парламентів для надання національних гарантій. Урядовці сподіваються, що це буде зроблено вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.
Недоліком цієї схеми, порівняно з початковою пропозицією, що базувалася на бюджеті ЄС, є те, що вона буде обмежена кредитами і не включатиме грантів. Держави-члени все ще можуть прийняти рішення про надання грантів на двосторонній основі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023