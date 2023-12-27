Financial Times: ЄС готує фінансову допомогу Україні в обхід заперечення Угорщини

ЄС готує запасний план допомоги Україні на суму до €20 млрд, використовуючи боргову структуру, що дозволяє обійти заперечення угорського президента Віктора Орбана щодо фінансування Києва.

Про це пише Financial Times.

Після того, як лідери ЄС не змогли узгодити запропонований чотирирічний пакет допомоги Україні на суму €50 млрд на початку цього місяця, чиновники почали шукати альтернативи.

Одна з моделей, що фінансується за рахунок боргу, набула популярності як найбільш практичний спосіб надання підтримки, якщо Орбан відмовиться зняти своє вето на запланованому саміті 1 лютого.

«Ця схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити до €20 млрд на ринках капіталу для Києва наступного року, кажуть люди, поінформовані про переговори. Точні умови все ще обговорюються, і остаточна сума буде встановлена відповідно до потреб України, додали вони», – пише видання.

Механізм схожий на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала країнам ЄС до €100 млрд дешевого фінансування для короткострокових схем підтримки робочих місць під час пандемії Covid.

Зазначено, що цей варіант не вимагатиме гарантій від усіх 27 країн-членів ЄС, якщо основними учасниками будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини, оскільки не вимагало б одностайної підтримки.

Водночас деякі країни, включаючи Німеччину та Нідерланди, потребуватимуть схвалення парламентів для надання національних гарантій. Урядовці сподіваються, що це буде зроблено вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.

Недоліком цієї схеми, порівняно з початковою пропозицією, що базувалася на бюджеті ЄС, є те, що вона буде обмежена кредитами і не включатиме грантів. Держави-члени все ще можуть прийняти рішення про надання грантів на двосторонній основі.