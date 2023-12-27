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Тимошенко оголошує війну ЛГБТ. Буде українським Трампом?

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У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка виступила проти застосування медичного канабісу, інструктує свій актив з питань організації протидії поширенню курсу на просування гендерної повістки.

Йдеться про те, що партія публічно виступить проти запровадження альтернативних гендерів та координуватиме свою діяльність з представниками церкви, пишуть Факти з посиланням на Політбавовну.

«Ми проти цього. Публічно. І тільки буде перезавантаження влади — ми все це поскасовуємо на фіг. Є лише дві статі: чоловіча та жіноча. Все інше треба забути. І традиційні сімейні цінності. Все, крапка», — розповіла політикиня.

За її словами, робота у цьому напрямку складатиметься із трьох елементів. Першими стануть зустрічі із представниками кожної конфесії. Другим — прохання до релігійних діячів про створення спецвипусків газет, які будуть роздавати віруючим у вихідні дні на молитвах. Останнім кроком Тимошенко назвала виступи депутатів фракції «Батьківщина».

Зазначимо, що для України така політична позиція є досить незвичною — більшість політсил тут навпаки воліють демонструвати свій лібералізм.

Проте у світі консервативна повістка останнім часом стає усе більш популярною. У Польщі її просуває партія «Право і справедливість», в Угорщині політсила прем’єра Орбана. Саме консерватори становлять більшу частину оточення експрезидента США Дональда Трампа, який вже незабаром може повернутися до влади. То ж фактично Тимошенко поспішає зайняти перспективну політичну нішу, яку «прогавили» інші політсили.

ЛГБТ, Тимошенко
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