Марченко прокоментував можливе збільшення фінансування на мобілізацію

Мобілізація ще пів мільйона людей може потребувати збільшення фінансування на 500 млрд гривень. Однак є багато факторів, які впливають на ці розрахунки.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, Мінфін не виключає, що доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування. Але враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал 2024 року додаткової потреби у фінансуванні не буде.

Наразі відомство очікує від Міністерства оборони та Генерального штабу інформації та рішень щодо призову, зокрема його масштабів, термінів та необхідних витрат.

Марченко зазначив, що збільшення фінансування на 500 млрд грн на мобілізацію ще 500 тис. людей – це досить коректні розрахунки. Водночас є багато факторів, які впливають на них. Зокрема, йдеться про терміни мобілізації та демобілізації, а також забезпечення підрозділів.

Нагадаємо, декілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво України ініціювало призов до Сил оборони до 500 тисяч людей. Тоді він говорив, що наразі немає розуміння, як відбуватимуться демобілізаційні процеси та з яких джерел фінансуватиметься мобілізація.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний днями сказав, що військове командування сформувало число людей, яких необхідно мобілізувати в 2024 році. Для цього врахували покриття поточного некомплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат, які можуть бути наступного року. Однак він додав, що не може озвучувати цю кількість, пославшись на військову таємницю.

На тлі цих обговорень Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає зміни до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, скасування права на відстрочку для людей із 3-ю групою інвалідності та обмеження низки громадянських прав для військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин.