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Олещук: Наймасованіша атака з повітря. 29 грудня знищено 114 із 158 повітряних цілей

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Сьогодні, 29 грудня, сили протиповітряної оборони знищили 114 зі 158 повітряних цілей, випущених ворогом по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Наймасованіша атака з повітря. 29 грудня знищено 114 із 158 повітряних цілей. Дякую усім, за бойову роботу! Врятовано чимало життів! Але є і втрати. Співчуття сім’ям загиблих та постраждалим!" – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили: "Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі".

Відомство інформує, що спершу окупанти традиційно атакували "Шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Вказується, що близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Також з Курської області близько 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракети Х-22/Х-32 в напрямку північних і центральних областей.

У той самий час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.

Крім того, о 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Підсумовується, що, за попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей:

27 ударних БпЛА "Shahed-136/131";

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Олещук
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