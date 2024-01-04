Кислиця: Держави ООН мають посилити зусилля для позбавлення країни-агресора військового потенціалу

На тлі триваючих масованих ударів росії по цивільних об'єктах України держави-члени Організації Об'єднаних Націй (ООН) мають посилити зусилля для позбавлення країни-агресора військового потенціалу, та змусити припинити вчиняти воєнні злочини.
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у листі до генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) дипломата.
У документі постпред України озвучив думку щодо дієвої реакції ООН на удари російських окупантів по мирних містах України з метою терору.
"Дорогий Антоніу Гутерреш... Ці широкомасштабні напади, які не мають жодного військового підґрунтя і мають на меті лише тероризувати мирне населення та знищити цивільну інфраструктуру України, свідчать про те, що необхідні посилені та об'єднані зусилля держав-членів ООН, щоб позбавити агресора його військового потенціалу, змусити агресора припинити порушення Статуту ООН і повернутися до принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
Український дипломат також вкотре порушив питання стосовно позбавлення рф повноважень в ООН та вигнання країни-агресора з Радбезу.
"Злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені російською федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності росії в Радбезі ООН", - наголосив Кислиця.
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