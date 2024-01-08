Федоров: Україна планує організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби

Україна планує організувати масштабне виробництво засобів радіоелектронної боротьби й наземних безпілотних платформ, розказав в ефірі єдиного телемарафону в неділю віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"РЕБу явно недостатньо", – визнав він.
Він сказав, що ринок БпЛА в Україні за рік вдалося збільшити у сто разів, і за тим самим прикладом будуть розвивати ринок РЕБ.
"За такої кількості безпілотників і з нашого боку, і з боку ворога постає питання радіоелектронної боротьби. Зараз ми робимо все, щоб разом з Міністерством оборони, Генеральним штабом відкрити ринок і запустити максимальну кількість гравців на цей ринок, щоб почалася конкуренція, бо нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби, окопного РЕБ", – сказав він.
За словами Федорова, нещодавно також було укладено перший контракт на велику кількість турелей для дистанційного керування кулеметів.
"Це перші результати відкриття ринку наземних платформ. Наземні безпілотники, які дистанційно керуються, будуть мінувати, розміновувати, будуть виконувати функції евакуації, підвозити боєприпаси", – сказав він.
Міністр сказав, що не може говорити про це детальніше, щоб не поставити під загрозу виробників.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023