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Шарль Мішель: Угорський прем’єр Віктор Орбан не стане головою Європейської ради

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Президент Європейської ради Шарль Мішель, який достроково залишить свою посаду для участі у виборах до Європарламенту, пояснив, що його колеги мають достатньо інструментів, щоб угорський прем’єр Віктор Орбан не став його наступником.

Про це повідомляє Reuters.

«Я чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути ухвалено рішення щодо мого наступника, а рішення щодо мого переходу до Європейського парламенту буде в липні. Тому Європейська рада безперешкодно ухвалить рішення щодо призначення мого наступника на посаді», – запевнив Шарль Мішель.

Він зауважив, що «є безліч інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана».

Зазначимо, Орбан може тимчасово стати президентом Європейської Ради, якщо не вдасться європейським лідерам швидко дійти згоди. Все тому, що Угорщина головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Мішель, Орбан
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