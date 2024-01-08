Шарль Мішель: Угорський прем’єр Віктор Орбан не стане головою Європейської ради

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який достроково залишить свою посаду для участі у виборах до Європарламенту, пояснив, що його колеги мають достатньо інструментів, щоб угорський прем’єр Віктор Орбан не став його наступником.

Про це повідомляє Reuters.

«Я чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути ухвалено рішення щодо мого наступника, а рішення щодо мого переходу до Європейського парламенту буде в липні. Тому Європейська рада безперешкодно ухвалить рішення щодо призначення мого наступника на посаді», – запевнив Шарль Мішель.

Він зауважив, що «є безліч інструментів, якщо є політична воля уникнути Віктора Орбана».

Зазначимо, Орбан може тимчасово стати президентом Європейської Ради, якщо не вдасться європейським лідерам швидко дійти згоди. Все тому, що Угорщина головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.