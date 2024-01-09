Шуляк розповіла про антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі

Через цифровізацію у сфері будівництва, яка спричинила усунення людського фактора, призвело до заощадження 11,2 млрд грн за три роки. При цьому, реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн щорічно.
Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Тривалий час будівельна сфера була однією з найбільш корумпованих галузей у країні. Українці роками не могли отримати дозволи на будівництво — паперові документи губили, підроблювали чи гальмували їхній розгляд заради хабарів. Втім, завдяки Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) вся будівельна документація стала створюватись виключно в е-системі. Усі процеси почали відбуватися онлайн, а кожна дія фіксуватися, що суттєво зменшило прояви корупції", - зазначила вона.
За її словами, у 2023 році у ЄДЕССБ уже працюють понад 29 тисяч професійних користувачів (архітектори, інженери-проєктувальники та працівники органів архітектурно-будівельного контролю), а сама система зареєструвала понад 705 тисяч технічних інвентаризацій, 132 тисячі дозвільних документів і майже 40 тисяч проєктної документації.
Вона підкреслила, що цифровізація вимагає додаткових кроків, таких як автоматична видача дозволів для об'єктів класу наслідків СС2 і СС3, а також впровадження автоматичного блокування незаконних дій учасників будівельного процесу. Такі заходи спрямовані на подальше підвищення ефективності і прозорості будівельного сектора в Україні.
Шуляк також повідомила, що тепер користувачі системи мають доступ до інформації про спеціальне майнове право. Це означає, що кожен користувач може перевірити інформацію про майбутні об'єкти нерухомості та їх будівництво.
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