Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Держстат: Середньорічна інфляція у 2023 році становила 12,9%

155

Інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, у грудні 2023 року зростання споживчих цін у країні прискорилося до 0,7% із 0,5% у листопаді, однак у грудні 2022 року воно було ще вищим - 0,8%, тому в річному вимірі інфляція залишилася на рівні 5,1%, як і за підсумками листопада.

Зазначається, що в грудні-2023 базова інфляція знизилася до нуля з 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що в грудні-2022 базова інфляція становила 0,8%, у річному вимірі за підсумками року базова інфляція знизилася до 4,9%, тоді як у 2022 році вона становила 22,6%.

Держстат уточнює, що середньорічна інфляція у 2023 році (січень-грудень до січня-грудня) становила 12,9% порівняно з 20,2% роком раніше.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 10,6% до 5,8%, однак погіршив його на 2024 рік - із 8,5% до 9,5%.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2023 рік із 14,7% до 7,1%, на 2024 рік - із 10,8% до 9,7%.

інфляція, Держстат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 11 января 2024
Среда, 10 января 2024
Вторник, 9 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023