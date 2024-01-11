Корнійчук: Ізраїль та Єгипет відмовили в евакуації із сектру Гази 29 громадянам України

Є низка громадян України, які отримали відмови на евакуацію із сектру Гази, хоча вони були включені у відповідні списки.
Про це у середу, 10 січня, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі для Радіо Свобода.
"Якщо бути відвертим, то охочі (евакуюватися ще – ред.) є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам із усього списку, який ми подавали", – сказав Корнійчук.
На його думку, причини такої відмови очевидно полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб".
Корнійчук також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили – щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту: "їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і їх відпускали".
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