Шуляк: Недоброчесні громадяни неодноразово намагались надати недостовірну інформацію, щоб отримати виплати від держави

Недоброчесні громадяни, яким за законом не передбачена компенсація програмою "єВідновлення", неодноразово намагались надати недостовірну інформацію, щоб отримати виплати від держави.

Про це повідомила Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк у коментарі ЗМІ.

«Станом на сьогодні розроблений механізм компенсацій за пошкоджене або знищене в результаті російської збройної агресії житло продемонстрував високу ефективність - сукупна сума погоджених компенсацій за програмою "єВідновлення" перетнула відмітку у 7 млрд гривень, а кошти на відновлення житлових умов призначено більше ніж 38 тис заявників», - поінформувала вона.

Шуляк підкреслила, що окрім вирішення житлового питання для людей, які цього дійсно потребують, «програму "єВідновлення" неодноразово намагалися використати і громадяни, для яких за законом ця компенсація не передбачена».

За її словами, з метою вдосконалення програми "єВідновлення" восени 2023 року разом з громадською організацією «Інститут Республіка» в межах програми USAID «Рада: Наступне покоління», що виконується ГО «Інтерньюз Україна», провели серію публічних консультацій, в результаті яких «вдалося не лише з‘ясувати, у якому напрямку рухатись, щоб покращити програму і її охоплення, а і виявити найпоширеніші випадки зловживань з боку потенційних отримувачів компенсації».

Народна депутатка поінформувала, що серед найпоширеніших зловживань з боку заявників є спроби видати занедбане житло за таке, що зазнало пошкоджень в результаті збройної агресії РФ проти України, навмисне пошкодження житла заради компенсації, а також подання недостовірної інформації про пошкодження - «використання для заяв фотографій, оброблених у програмі Photoshop».

Очільниця політичної партії також зазначила, що деякі громадяни робили спроби отримати компенсації від держави двічі, намагались отримати допомогу на відновлення житла не лише за кошти єВідновлення, але і за кошти, зокрема, благодійних фондів, а також подавали заявки, не будучи власниками житла.

«Також ми бачимо високу активність з боку громадян, яким Законом обмежено право отримати компенсацію, але вони все ж таки намагаються зробити це обманом. Зокрема, йдеться про людей, які допомагали окупантам, підсанкційних осіб, громадянам, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України», - зазначила депутатка.

Вона наголосила, що більшості зловживань вдається запобігти, «але на етапі розробки зараз декілька важливих нововведень, які зроблять програму ще більш прозорою».

Зокрема, Шуляк зазначила, що наразі розробляється алгоритм виявлення випадків, коли заявник отримує матеріальну допомогу з кількох джерел. Окрім цього, всі благодійні джерела, які надають гуманітарну допомогу громадянам, зобов‘яжуть фіксувати відповідну інформацію. Це дозволить запобігти подвійному відшкодуванню.

Водночас обговорюється можливість доповнити кримінальний та адміністративний кодекси України статтями про відповідальність для таких заявників.

«Ми не виключаємо можливості, що масові виплати компенсацій можуть призвести до підвищення цін на ринку нерухомості, особливо це стосується більш безпечних регіонів, тому є сенс розробити механізм врегулювання або стримування цього», - резюмувала політик.