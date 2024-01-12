медведєв знову погрожує використанням ядерної зброї проти України

Колишній президент рф, заступник голови ради безпеки дмитро медведєв пригрозив використанням ядерної зброї проти України, якщо західними ракетами великої дальності буде завдано удару по пускових установках російських ракет.
Свої погрози він, як завжди, виклав у пості в Telegram.
«Що це означає? Та тільки одне – вони ризикують нарватися на дію п. 19 Основ державної політики рф в галузі ядерного стримування: «г) агресія проти російської федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави». Це ніяке не право на самооборону, а пряма та очевидна підстава для використання нами ядерної зброї проти такої держави», – заявив медведєв.
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