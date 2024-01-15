Bild: Німеччина готується до атаки з боку росії на східний фланг НАТО

Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної атаки з боку росії на східний фланг НАТО в лютому вже цього року.
Про це пише Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу.
У секретному документі, призначеному тільки для службового користування, Міноборони Німеччини детально описує можливий конфлікт між росією і НАТО. Кульмінацією стає розміщення солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.
Bild описує сценарій із документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ.
Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року: росія запускає чергову хвилю мобілізації після чого починає весняний наступ в Україні з подальшою атакою росії на країни Балтії в липні. Передбачаються також кібератаки та інші форми гібридної війни.
Згідно зі сценарієм, напруженість може сягнути піку в жовтні з перекиданням військ і ракет росії в Калінінград. Після виборів у США, коли країна може залишитися без лідера, росія, з підтримкою білорусі, може повторити вторгнення 2014 року в Україну на території НАТО.
Сценарій закінчується 30 днів після "дня Х", коли НАТО перекидає значні військові сили, включно з Бундесвером, на східний фланг. Однак питання про те, чи буде росія стримана НАТО, залишається відкритим у сценарії.
Раніше Bild із посиланням на джерела в розвідці писало, що кремль планує на "фіктивні переговори", продовжуючи проводити наступальні операції. Зазначається, що у путіна є план провести перемовни типу "Мінських угод", проте далі вести війну проти України.
Речниця мзс росії марія захарова прокоментувала матеріал. "Почитала німецький "секретний план", злитий в інфосмітник "Більд". Потужний минулорічний гороскоп для риби в раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", - сказала вона.
Зазначимо, що російське керівництво напередодні повномасштабного вторгнення в Україну заперечувало наміри нападати, і вже майже два роки називає війну "спеціальною воєнною операцією".
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