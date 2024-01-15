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МВФ: Розвиток ШІ може призвести до скорочення кількості робочих місць та посилення нерівності у світі

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Подальший розвиток штучного інтелекту (ШІ) може призвести до скорочення кількості робочих місць та посилення нерівності у світі, припустила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. У своєму блозі на сайті фінустанови вона зазначила, що вплив розвитку ШІ на світову економіку важко прогнозувати, оскільки воно відбуватиметься «найскладнішим чином».

«ШІ торкнеться майже 40% робочих місць по всьому світу, замінивши одні та доповнивши інші. Нам потрібен продуманий баланс політичних заходів, щоб використати його потенціал. Ми стоїмо на порозі технологічної революції, яка може призвести до збільшення продуктивності праці, прискорити світове економічне зростання і підвищити доходи в усьому світі. Однак вона також може призвести до скорочення робочих місць та посилення нерівності», – написала Георгієва.

Вона наголосила, що ШІ насамперед впливає на висококваліфіковані робочі місця. У країнах з розвиненою економікою на близько 60% робочих місць може так чи інакше вплинути розвиток ШІ. «Приблизно половина відкритих робочих місць може виграти від інтеграції ШІ, що підвищить продуктивність. Для іншої половини додатки штучного інтелекту можуть виконувати ключові завдання, які зараз виконують люди, що може знизити попит на робочу силу, призвести до зниження заробітної плати та скорочення найму», – застерегла очільниця МВФ.

За її словами, у зв'язку з цим держави з розвиненою економікою зіткнуться з великими ризиками, але і з більшими можливостями в порівнянні з країнами, що розвиваються, зазначила Георгієва.

«ШІ також може вплинути на нерівність доходів різних працівників. Ми зможемо спостерігати поляризацію в межах доходів: працівники, які можуть використовувати штучний інтелект, отримають підвищення продуктивності та заробітної плати, а ті, хто не зможе використовувати новації, – отримуватиме менше. Дослідження показують, що ШІ може допомогти менш досвідченим працівникам швидше підвищити свою продуктивність. Молодим працівникам може бути легше використовувати можливості, тоді як літнім працівникам буде важко адаптуватися», – написала Крісталіна Георгієва.

Проте велика ймовірність, що його вплив призведе до підвищення прибутковості капіталу і таким чином посилить нерівність у світі. Глава МВФ закликала політиків звернути увагу на цю тенденцію, щоб вона не призвела до подальшого зростання соціальної напруги.

МВФ, Георгієва
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