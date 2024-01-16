Швейцарія та Україна починають підготовку до мирної конференції на найвищому рівні

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 15 січня підтвердила наміри країни організувати мирну конференцію щодо України на найвищому рівні.
Про це вона сказала на спільній пресконференції, повідомляє "Європейська правда".
За словами Амгерд, питання впровадження мирних ініціатив Києва було одним із головних під час її зустрічі з українським президентом.
"Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатись цим питанням, щоб процес миру був успішний", – додала вона.
Президентка Швейцарії сказала, що представники обох країн негайно почнуть підготовку до мирної конференції, і "з нашого боку ми вже призначили людину, яка буде цим опікуватись".
"Швейцарія завжди буде виступати на підтримку тривалого миру. І ми раді, що Швейцарія може зробити в це внесок", – наголосила вона.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023