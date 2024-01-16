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Швейцарія виділить Україні 1,5 млрд франків на 2025-2028 роки

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Швейцарія анонсувала виділення 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки.

Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

За словами Амгерд, Швейцарія приділяє велику увагу питанню розмінування нашої держави.

Наприклад, торік у вересні Федеральна рада затвердила пакет допомоги у розмірі 100 млн франків, розрахований на чотири роки.

У жовтні цього року відбудеться конференція в Женеві, де теж розглядатимуть питання розмінування України.

Зеленський, Швейцарія, Амгерд
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