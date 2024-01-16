У МВС розповіли, скільки поліція вилучила зброї та набоїв у 2023 році

За 2023 рік Нацполіція вилучила понад 5000 одиниць вогнепальної зброї та 1,8 мільйона боєприпасів і набоїв. Про це повідомила пресслужба МВС України.
«Правоохоронці зареєстрували 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою та 695 фактів збуту зброї. Крім того, поліція спільно з СБУ вживає заходів щодо запобігання диверсіям. Серед резонансних спецоперацій – затримання диверсанта, який підірвав дві АЗС та залізничні колії в Харківській області, а також знешкодження схованок з озброєнням для криміналітету», – йдеться в повідомленні пресслужби.
Відомство зазначає, що серед вилученого:
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