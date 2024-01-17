Знайомтесь, Іван Кальний — т.в.о. заступника керівника відділу детективів БЕБ

За 2022 рік декларує зарплату в БЕБ у 682 тис. грн (~57 тис./міс.), дружина Анастасія заробила 95 тис. грн в Академії внутрішніх справ.

Згідно з декларацією, їздить на материній Honda Accord 2016 року, дружина — на Hyundai Sonata 2018 року, який належить дідусю Віктора Кального.

Влітку 2022-го сім'ї пощастило — дружина отримала в дарунок квартиру в передмісті Києва площею 71 кв.м. Детектив не вказав вартість, але Анастасія у своїй декларації зазначила суму лише у 100 тис. грн. Середня вартість кв.м у даному районі від 1100$.

Днями Кальні поверталися з відпочинку в Карпатах — Іван кермував автомобілем, який раніше з'являвся в соцмережах дружини, але не в декларації — новий Hyundai Tucson, приблизна вартість якого $30 тис.

Раніше в соцмережах Анастасії світився Mercedes GLE, якого не було в її деклараціях за 2016-22 роки. Його вартість приблизно $40 тис.