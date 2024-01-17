Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Знайомтесь, Іван Кальний — т.в.о. заступника керівника відділу детективів БЕБ

130

За 2022 рік декларує зарплату в БЕБ у 682 тис. грн (~57 тис./міс.), дружина Анастасія заробила 95 тис. грн в Академії внутрішніх справ.

Згідно з декларацією, їздить на материній Honda Accord 2016 року, дружина — на Hyundai Sonata 2018 року, який належить дідусю Віктора Кального.

Влітку 2022-го сім'ї пощастило — дружина отримала в дарунок квартиру в передмісті Києва площею 71 кв.м. Детектив не вказав вартість, але Анастасія у своїй декларації зазначила суму лише у 100 тис. грн. Середня вартість кв.м у даному районі від 1100$.

Днями Кальні поверталися з відпочинку в Карпатах — Іван кермував автомобілем, який раніше з'являвся в соцмережах дружини, але не в декларації — новий Hyundai Tucson, приблизна вартість якого $30 тис.

Раніше в соцмережах Анастасії світився Mercedes GLE, якого не було в її деклараціях за 2016-22 роки. Його вартість приблизно $40 тис.

БЕБ, Іван Кальний
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 17 января 2024
Вторник, 16 января 2024
Понедельник, 15 января 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023