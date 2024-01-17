Знайомтесь, Іван Кальний — т.в.о. заступника керівника відділу детективів БЕБ

За 2022 рік декларує зарплату в БЕБ у 682 тис. грн (~57 тис./міс.), дружина Анастасія заробила 95 тис. грн в Академії внутрішніх справ.
Згідно з декларацією, їздить на материній Honda Accord 2016 року, дружина — на Hyundai Sonata 2018 року, який належить дідусю Віктора Кального.
Влітку 2022-го сім'ї пощастило — дружина отримала в дарунок квартиру в передмісті Києва площею 71 кв.м. Детектив не вказав вартість, але Анастасія у своїй декларації зазначила суму лише у 100 тис. грн. Середня вартість кв.м у даному районі від 1100$.
Днями Кальні поверталися з відпочинку в Карпатах — Іван кермував автомобілем, який раніше з'являвся в соцмережах дружини, але не в декларації — новий Hyundai Tucson, приблизна вартість якого $30 тис.
Раніше в соцмережах Анастасії світився Mercedes GLE, якого не було в її деклараціях за 2016-22 роки. Його вартість приблизно $40 тис.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023