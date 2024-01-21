Через страйк у Фінляндії можуть зупинитися заводи, які виготовляють боєприпаси для України

У Фінляндії через запланований по всій країні 1 та 2 лютого страйк можуть зупинитися заводи, які виготовляють боєприпаси для України. Крім того, буде зупинене авіасполучення до та з Фінляндії.
Про це повідомляє Yle, передає Укрінформ.
Профспілка працівників державного та соціального секторів (JHL) організувала політичний страйк із закликом до уряду скасувати заплановані реформи ринку праці.
Страйк вплине на роботу заводів, що виробляють боєприпаси у Фінляндії та Україні. Через це зупиниться виробництво боєприпасів на трьох заводах компанії, а також на заводі з виробництва пороху в Лапуа, Састамала і Віхтавуорі.
У пресрелізі профспілки також підкреслюється, що страйк є частиною політичного страйку, спрямованого не проти роботодавців, а тому, що уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо "все ще наполягає на жорстких скороченнях для працівників".
Також акція протесту вплине на роботу всіх великих аеропортів Finavia, за винятком невеликих аеропортів у Халлі та Утті. Однак JHL зазначила, що акція не вплине на ту роботу, яка може поставити під загрозу життя, здоров'я або майно людей.
У національній авіакомпанії Finnair заявили, що страйк матиме "значний вплив" на її діяльність і призведе до скасування рейсів.
"Finnair має приблизно 60 000 клієнтів 1-2 лютого, чиї плани щодо подорожей можуть бути порушені через страйк", - йдеться у заяві компанії.
Авіакомпанія ще не внесла жодних змін до свого розкладу на час страйку, але запропонувала клієнтам можливість змінити свій рейс.
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