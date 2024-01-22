Буданов назвав найбільшого постачальника зброї для російської армії

Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для росії.
Про це сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для Financial Times.
За його словами, на війні в Україні росіяни витрачають більше зброї та боєприпасів, ніж можуть вироблятиити, водночас вони борються з контролем якості.
"Саме цим пояснюється пошук росією зброї в інших країнах", – сказав керівник ГУР.
За даними Буданова, зараз КНДР є найбільшим постачальником зброї для російської армії.
"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи видихнути", – заявив він, додавши, що без допомоги КНДР ситуація була б катастрофічною для росіян.
При цьому керівник ГУР зазначив, що росіяни хотіли б не покладатися на зовнішню допомогу, бо для них "це завжди вважалося нижче їх, це приниження".
Як зазначив Буданов, ще одна проблема, яка стоїть перед росією, – це жива сила. Зараз кремль втрачає стільки чи навіть більше військ, ніж може набрати.
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