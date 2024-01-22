Гуменюк: росіяни почали економити ракети «Калібр»

російські військові почали економити ракети «Калібр» через труднощі з логістикою та інфраструктурним обслуговуванням.

Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що востаннє окупанти застосовували ракети цього типу ще 3 січня.

«Тоді ворог випустив три ракети з акваторії Чорного моря і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трохи економлять цей вид ракет, тому що у них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок та завантаженням ракет, оскільки все це зараз у Севастополі, а перебазувати до Новоросійська вони ще не змогли», – пояснила Ґуменюк.

Разом з тим, ракетна загроза залишається на високому рівні, оскільки росіяни можуть запускати «Калібри» як з моря, так і перебуваючи в Новоросійську.

«Небезпека полягає в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі 8 «Калібрів» і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять небезпеку, оскільки можуть бути застосовані прямо з рейду Новоросійська», – сказала представниця Сил оборони.