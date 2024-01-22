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Буданов: Україна вже довела, що вся легенда про могутність росії - це "мильна бульбашка"

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Український контрнаступ у 2023 році не був "катастрофою". Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times.

Так голова ГУР відповів на запитання про контрнаступ і його цілі.

"Сказати, що все добре - це неправда. Сказати, що це катастрофа - теж неправда. Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму", - зазначив він.

За його словами, Україна вже довела, що вся легенда про могутність росії - це "мильна бульбашка" і зможе стримувати путіна й надалі.

Буданов
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