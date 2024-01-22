Зеленський: Питання корупції в Україні дуже чутливе та емоційне

Питання корупції в Україні дуже чутливе та емоційне. З цими проблемами потрібно боротися навіть у дрібницях. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.
"Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Бо, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне", - заявив глава держави.
Зеленський додав, що з корупційними проблемами треба боротися, навіть у дрібницях.
На питання про те, чи є нині корупційні помилки в Україні, президент відповів: "Звичайно".
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